Українські біатлоністи не змогли потрапити на подіум спринтерської гонки Кубка IBU

У норвезькому Шушені стартував зимовий сезону 2019/20 з біатлону. Першою відбулася чоловіча спринтерська гонка в рамках першого етапу Кубка IBU.

Спринтерську гонку виграв представник Німеччини Лукас Фратцшер. Друге місце виборов австрієць Харольд Леммерер, а третє – норвежець Александер-Фьельд Андерсен.

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Найкращим з представників України виявися Андрій Доценко, який з трьома промахами опинився на 9-у місці. Сергій Семенов допустив дві помилки на вогневому рубежі й завершив спринт 13-м.

Спринт, чоловіки

1. Лукас Фратцшер (1+0) 28: 33,1

2. Харольд Леммерер (0+1) +5,7

3. Александер-Фьельд Андерсен (0+3) +17,3

...

9. Андрій Доценко (0+3) +1: 22,3

13. Сергій Семенов (0+2) +1: 33,7

16. Богдан Цимбал (1+2) +1: 51,5

17. Віталій Труш (0+1) +1: 52,3

26. Антон Дудченко (2+3) +2: 31,2

37. Руслан Бригадир (0+2) +2: 47,3

Уже в суботу, 30 листопада, у шведському Естерсунді стартує Кубок світу з біатлону. Першою гонкою буде одиночна змішана естафета.