Українські біатлоністи виграли бронзу на Кубку IBU

Український дует Віталій Труш і Юлія Журавок виграли бронзову нагороду одиночної змішаної естафети на етапі Кубка IBU. Українці виграли нагороду у Брезно-Осрблі (Словаччина).

Вольова звитяга

У швидкості наші спортсмени дещо поступалися суперникам, але відігралися завдяки хорошій роботі на вогневих рубежах. Зокрема, за всю гонку українці використали всього два запасних патрони.

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Труш і Журавок стали найкращими серед усіх команд по точності стрільби.

Доля призового місця для української команди вирішувалася на заключному етапі в гострому суперництві Юлії Журавок та німкені Штефані Шерер.

Все вирішило фінішне прискорення, в результаті якого Юля випередила суперницю всього на 0,2 секунди і принесла команді бронзу.

Золото гонки впевнено завоювали норвезькі біатлоністи Ендре Стрьомсхейм та Каролін Ердаль. Друге місце посіла збірна Франції, яка програла норвежцям майже 30 секунд.