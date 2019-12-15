Українські біатлоністи зупинилися за крок від топ-10 в чоловічій естафеті на Кубку світу

Чоловічою естафетною гонкою завершився другий етап Кубка Світу в австрійському Хохфільцені. Українці не зуміли пробитися на п'єдестал, показавши лише одинадцятий результат

Першим серед українців стартував Артем Тищенко. Він не виступав в попередній день, тож мав більше часу для відновлення. Однак відстрілятися чисто йому не вдалося. Використавши по одному запасному патрону на кожній стрільбі, він передав естафету одинадцятим.

До слова: Україна в "золотому" складі вирвала 4 місце жіночої естафети в Хохфільцені, перемогла Норвегія

Проблему зі стрільбою лежачи мав і Артем Прима. Однак на другому вогневому рубежі він таки зумів виправитися та підняти нашу команду на десяте місце.

Та вже Руслан Ткаленко відкотив нас якомога далі від лідерів. після стрільби лежачи він відправився на коло штрафу. І передав естафету аж 16-им. дещо врятував ситуацію капітан команди Дмитро Підручний. Він зумів підняти команду на одинадцяте місце.

Перемогу ж святкувала збірна Норвегії завдяки зусиллям братів Бьо. Йоханнес Бьо на останньому колі зумів відіграти 13 секунд у німця Бенедікта Доля, і на фінішній прямі вирвати перемогу. Команда Франції виборола бронзу у боротьбі на останньому етапі в Канади.

Естафета. Чоловіки

1. Норвегія (1+7) 1:14:44,2

2.Німеччина (0+6) +2,0

3. Франція (1+8) +51,9

4. Канада (0+6) +1:28,7

5. Чехія (0+9) +1:52,2

6. Росія (1+8) +2:01,7

...

11. Україна (1+14) +3:31,5