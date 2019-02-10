Українські біатлоністки психологічно пригнічені, – російський тренер пояснив невдачі

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Андрій Прокунін
Андрій Прокунін / Юлія Садикова

Російський спеціаліст Андрій Прокунін, який є тренером жіночої збірної України з біатлону, висловив свою думку щодо невдач українських біатлоністок. Фахівець заявляє, що провальний сезон – це вина тренерського штабу, а не спортсменок.

Прокунін заявив, що українські біатлоністки психологічно пригнічені.

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"Всі дівчата готові. Психологічно пригнічені, але намагаємося привести їх у нормальний стан. Показати, що сезон на цьому не завершується. У всіх команд бувають спади. Тут, звичайно, треба сідати й аналізувати, чому так відбувається", – цитує Прокуніна UA:Біатлон.

У нас же цьогоріч були три шляхи. У Анастасії Меркушиної окремий шлях, в Юлії Джими. Але команда в цілому не показує результатів. Тому треба сідати й розбиратися, де були допущені помилки. Минулого року щось не так зробили чи ще щось. Загалом це спільна праця, це ні в якому разі не вина спортсменів. У першу чергу це провина тренерського складу, який не зміг знайти спільного розуміння, що відбувається. Попереду ще половина сезону – ми доволі оптимістично налаштовані з приводу чемпіонату Європи та чемпіонату світу. Готуємося й чекаємо на результати,
– додав російський тренер українок.

Зазначимо, що жіноча збірна України з біатлону провалила естафету на сьомому етапі Кубка світу в Кенморі. Українки фінішували тільки на 14 місці. У німецькому Рупольдінгу українки завершили естафету аж на 15 позиції, що стало найгіршим результатом команди за всю історію.

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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