Українські боксери суттєво покращили позиції в рейтингу WBO
Всесвітня боксерська організація (WBO) оновила свій рейтинг і змінила позиції українських боксерів.
Українці Сергій Дерев'янченко, Денис Берінчик та Арнольд Хегай поліпшили позиції в рейтингу, а ось Олег Малиновський покинув список.
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Сергій Дерев'янченко піднявся з 11-го на 9 місце в рейтингу середньої ваги.
Денис Берінчик у легкій вазі піднявся з 11-го на 7 місце. Чемпіоном у цій вазі є Василь Ломаченко.
Арнольд Хегай у другій найлегшій вазі займає 6 місце, раніше він займав 7 сходинку.
Нагадаємо, Берінчик хоче отримати звання обов'язкового претендента на пояс WBO, незважаючи на те, що ним володіє Василь Ломаченко.
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