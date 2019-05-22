Українські боксери суттєво покращили позиції в рейтингу WBO

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Денис Берінчик
Денис Берінчик / K2 Promotions

Всесвітня боксерська організація (WBO) оновила свій рейтинг і змінила позиції українських боксерів.

Українці Сергій Дерев'янченко, Денис Берінчик та Арнольд Хегай поліпшили позиції в рейтингу, а ось Олег Малиновський покинув список.

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Сергій Дерев'янченко піднявся з 11-го на 9 місце в рейтингу середньої ваги.

Денис Берінчик у легкій вазі піднявся з 11-го на 7 місце. Чемпіоном у цій вазі є Василь Ломаченко.

Арнольд Хегай у другій найлегшій вазі займає 6 місце, раніше він займав 7 сходинку.

Нагадаємо, Берінчик хоче отримати звання обов'язкового претендента на пояс WBO, незважаючи на те, що ним володіє Василь Ломаченко.

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Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Денис Берінчик
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