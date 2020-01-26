Українські боксери виграли престижний турнір, Хижняк знищив суперника у фіналі – відео
У Софії (Болгарія) відбувся престижний світовий боксерський турнір міжнародного класу "А". Командну перемогу здобули українські боксери.
Українські спортсмени вибороли 10 нагород: 4 золоті, 1 срібну та 5 бронзових.
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Медалі українців
Золото:
Вагова категорія 57 кг – Юлія Циплакова
Вагова категорія 63 кг – Ярослав Харциз
Вагова категорія 75 кг – Олександр Хижняк
Вагова категорія +91 кг – Цотне Рогава
Срібло:
Вагова категорія 81 кг – Степан Грекул
Бронза:
Вагова категорія 57 кг – Микола Буценко
Вагова категорія 69 кг – Євген Барабанов
Вагова категорія 75 кг – Анастасія Черноколенко
Вагова категорія 91 кг – Роберт Мартон
Вагова категорія 91 кг – Сергій Горсков
Участь у цьогорічному розіграші змагань взяли понад 300 боксерів з 30 країн світу.
Олександра Хижняка було визнано найкращим боксером змагань.
Відео бою Олександра Хижняка проти Вадзіма Панкова
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