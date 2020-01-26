24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Українські боксери виграли престижний турнір, Хижняк знищив суперника у фіналі – відео

859 Читать новость на русском
Збірна України / fbu.org.ua

У Софії (Болгарія) відбувся престижний світовий боксерський турнір міжнародного класу "А". Командну перемогу здобули українські боксери.

Українські спортсмени вибороли 10 нагород: 4 золоті, 1 срібну та 5 бронзових.

Читайте також: Український боксер Редкач програв у видовищному поєдинку за право битися з чемпіоном WBC

Медалі українців

Золото:

Вагова категорія 57 кг – Юлія Циплакова

Вагова категорія 63 кг – Ярослав Харциз

Вагова категорія 75 кг – Олександр Хижняк

Вагова категорія +91 кг – Цотне Рогава

Срібло:

Вагова категорія 81 кг – Степан Грекул

Бронза:

Вагова категорія 57 кг – Микола Буценко

Вагова категорія 69 кг – Євген Барабанов

Вагова категорія 75 кг – Анастасія Черноколенко

Вагова категорія 91 кг – Роберт Мартон

Вагова категорія 91 кг – Сергій Горсков

Участь у цьогорічному розіграші змагань взяли понад 300 боксерів з 30 країн світу.

Олександра Хижняка було визнано найкращим боксером змагань.

Відео бою Олександра Хижняка проти Вадзіма Панкова

 

Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
сьогодні
6035
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:29 Редкач вкусив свого суперника під час поєдинку – відео
Юрій Семенюк 630
сьогодні 13:00 Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 6035
25 січня 19:03 "Валенсія" обіграла "Барселону" у матчі з автоголом та нереалізованим пенальті: відео
Юрій Семенюк 928
25 січня 16:10 Колишня зірка чемпіонату України з баскетболу Арчібальд несподівано помер у 39 років
Юрій Семенюк 387
25 січня 15:47 В Росії хокейний тренер побив ключкою 10-річного хлопчика – відео інциденту
Юрій Семенюк 1066
Новини
Більше новин
Залиште відгук