Українські боксери виступлять у Росії на непотрібному чемпіонаті світу: імена

Українські боксери візьмуть участь в чемпіонаті світу, який відбудеться в російському Єкатеринбурзі. При цьому потреби їхати на цей чемпіонат немає.

Про те, що українські боксери поїдуть на турнір до Росії, було відомо заздалегідь. Про це свого часу розповів головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський. При цьому збірна України на цей турнір не поїде. Причина в тому, що головна ціль в збірної України – олімпійські ліцензії. А на ЧС в Росії їх розігрувати не будуть. Також Міністерство молоді та спорту не профінансує поїздку українських боксерів на турнір в РФ.

Від України на чемпіонаті світу виступатимуть Максим Фатич (52 кг), Михайло Дзязько (57 кг), Олександр Желєзняк (63 кг), Мгер Оганисян (69 кг), Марат Григорян (91 кг), Цотне Рогава (+91 кг).

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Щодо кваліфікації на Олімпіаду-2020, то змагання на боксерському турнірі Олімпіади відбудуться в оновлених вагових категоріях: 8 чоловічих та 5 жіночих. За результатами усіх кваліфікаційних стартів, включаючи Континентальні та світовий турніри, на Олімпіаду будуть відібрані 286 боксерів. З них 186 чоловіків та 100 жінок.

Кваліфікаційні Континентальні змагання пройдуть з 1 січня по 30 квітня 2020 року. Безпосередньо Європейський турнір прийматиме Лондон (Англія) з 13 по 23 березня 2020 року (спортивна арена Copper Box arena, Queen Elizabeth Olympic Park). Світовий боксерський турнір пройде 13 по 24 травня 2020 року в Парижі (Франція). Щодо Олімпійських ігор, то головні змагання чотириріччя пройдуть в Токіо (Японія) з 24 липня та 9 серпня 2020 року.