Українські боксери, які проігнорували бойкот, провалилися на чемпіонаті світу в Росії
Перша збірна України з боксу відмовилася від поїздки на чемпіонат світу в Росію, але Федерація боксу України не перешкоджала поїздці в Єкатеринбург спортсменів, які були готові самостійно оплатити дорогу і виступ на турнірі.
У Єкатеринбурзі вже визначилися півфіналісти в кожному з дивізіонів, але до цієї стадії не дійшов жоден українець, їх не було навіть в чвертьфіналі, повідомляє Xsport.
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Хоча напередодні один зі спортсменів, який поїхав виступати в Росію, українець Марат Григорян голосно заявляв: "Політика тут ні при чому. Раз виступаємо на чемпіонаті світу, значить ми найкращі (в Україні)".
Результати українців на чемпіонаті світу з боксу в Росії:
До 52 кг:
Максим Фатич – перший бій в 1/16 фіналу – 0:5 від турка Батухана Чіфтчі (поступився в наступному бою).
До 57 кг:
Олексій Козолок – перший бій в першому раунді (ще до 1/16 фіналу) – 1:4 від венесуельця Жана Карлоса Кайседо (поступився в наступному бою).
До 63 кг:
Олександр Железняк – перший бій в першому раунді (ще до 1/16 фіналу) – 0: 5 від угорця Баходура Усмонова (дійшов до 1/8 фіналу).
До 69 кг:
Мгер Оганесян – перший бій в першому раунді (ще до 1/16 фіналу) – 2:3 від Пан Хьюн Міна (поступився в наступному бою).
До 75 кг;
Не було українців.
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До 81 кг:
Не було українців.
До 91 кг:
Марат Григорян – виграв бій 1/16 фіналу проти азербайджанця Ісмаїла Ягубова (4:1) і поступився в 1/8 фіналу – 0:5 від казаха Васілі Левіта (вийшов в півфінал).
Понад 91 кг:
Цотне Рогава – виграв бій в 1/16 фіналу проти іранця Імана Рамезанпура (5:0) і поступився в 1/8 фіналу – 0:5 від узбека Жалолова Баходір (вийшов в півфінал).
Таким чином, українські спортсмени, які за власною ініціативою поїхали на змагання в Росію, на шістьох добули всього дві перемоги і вибули з боротьби за медалі задовго до вирішальних стадій.