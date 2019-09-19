Українські боксери, які проігнорували бойкот, провалилися на чемпіонаті світу в Росії

Перша збірна України з боксу відмовилася від поїздки на чемпіонат світу в Росію, але Федерація боксу України не перешкоджала поїздці в Єкатеринбург спортсменів, які були готові самостійно оплатити дорогу і виступ на турнірі.

У Єкатеринбурзі вже визначилися півфіналісти в кожному з дивізіонів, але до цієї стадії не дійшов жоден українець, їх не було навіть в чвертьфіналі, повідомляє Xsport.

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Хоча напередодні один зі спортсменів, який поїхав виступати в Росію, українець Марат Григорян голосно заявляв: "Політика тут ні при чому. Раз виступаємо на чемпіонаті світу, значить ми найкращі (в Україні)".

Результати українців на чемпіонаті світу з боксу в Росії:

До 52 кг:

Максим Фатич – перший бій в 1/16 фіналу – 0:5 від турка Батухана Чіфтчі (поступився в наступному бою).

До 57 кг:

Олексій Козолок – перший бій в першому раунді (ще до 1/16 фіналу) – 1:4 від венесуельця Жана Карлоса Кайседо (поступився в наступному бою).

До 63 кг:

Олександр Железняк – перший бій в першому раунді (ще до 1/16 фіналу) – 0: 5 від угорця Баходура Усмонова (дійшов до 1/8 фіналу).

До 69 кг:

Мгер Оганесян – перший бій в першому раунді (ще до 1/16 фіналу) – 2:3 від Пан Хьюн Міна (поступився в наступному бою).

До 75 кг;

Не було українців.

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До 81 кг:

Не було українців.

До 91 кг:

Марат Григорян – виграв бій 1/16 фіналу проти азербайджанця Ісмаїла Ягубова (4:1) і поступився в 1/8 фіналу – 0:5 від казаха Васілі Левіта (вийшов в півфінал).

Понад 91 кг:

Цотне Рогава – виграв бій в 1/16 фіналу проти іранця Імана Рамезанпура (5:0) і поступився в 1/8 фіналу – 0:5 від узбека Жалолова Баходір (вийшов в півфінал).

Таким чином, українські спортсмени, які за власною ініціативою поїхали на змагання в Росію, на шістьох добули всього дві перемоги і вибули з боротьби за медалі задовго до вирішальних стадій.