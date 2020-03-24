Українські боксери зійдуться за чемпіонський пояс IBF

Українські боксери Максим Продан та Іван Редкач, які виступають у в напівсередній вазі, можуть невдовзі зустрітися у ринзі. Чемпіон IBF International Продан кинув виклик Редкачу.

Про це боксер повідомив у своєму блозі на Tribuna.com. Продан запропонував Редкачу зустрітися у Лондоні.

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Пропоную бій на нейтральній території – наприклад, у Лондоні. Ставлю на кін свій пояс IBF. Давай зробимо шоу,

– написав Продан.

За його словами, Редкач погодився і тепер справа лише за промоутером Matchroom Boxing Едді Хірном.

"Мені здається, це буде відмінна битва. Ваня говорив, що йому в моїй категорії комфортно, задню ніхто з нас в ринзі не дає", – написав Продан.

Що відомо про Редкача та Продана

Обидва боксери проживають за межами України. Продан у Мілані (Італія), а Редкач у Лос-Анджелесі (США).

Попередній бій 34-річний Редкач провів 26 січня. У США українець прогнозовано програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

Під час поєдинку Іван вкусив суперника, за що отримав дискваліфікацію на пів року.

Натомість Продан попередній раз виходив у ринг 25 жовтня 2019 року й переміг Тоні Діксона. Всього в активі Максима 18 перемог та одна поразка.

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