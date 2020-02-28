Українські борчині – лідери рейтингу UWW

Українка Оксана Лівач, яка нещодавно здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європі у Римі у рейтингу впевнено займає третю позицію в категорії до 50 кг.

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Рейтинг до 50 кг Рейтинг до 50 кг

У вазі до 55 кг відразу дві наші спортсменки потрапили в рейтинг, Ірина Гусяк – п'ята, Соломія Винник – шоста.