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Українські борчині – лідери рейтингу UWW

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Оксана Лівач / prolviv.com

Представниці України потрапили до оновленого світового рейтингу кращих борців за версією UWW. Українки далі утримують найвищі позиції.

Українка Оксана Лівач, яка нещодавно здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європі у Римі у рейтингу впевнено займає третю позицію в категорії до 50 кг.

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Рейтинг до 50 кг
Рейтинг до 50 кг
 
У вазі до 55 кг відразу дві наші спортсменки потрапили в рейтинг, Ірина Гусяк – п'ята, Соломія Винник – шоста.
 
У ваговій категорії до 57 кг Аліна Акобо – восьма. Ангеліна Лисак в категорії до 59 кг в трійці лідерів.
 
Рейтинг до 59 кг
Оновлений рейтинг до 59 кг
 
Також в трійці чемпіонка Європи у вазі до 62 кг Юлія Ткач. 
 
Рейтинг
Рейтинг до 62 кг
 
Ірина Коляденко посіла друге місце в рейтингу до 65 кг. Алла Черкасова – на п'ятій сходинці в ваговій категорії до 68 кг. А інша українка Аліна Бережна на другому місці у вазі до 72 кілограм.
 
Додамо, нещодавно на чемпіонаті Європи, який відбувався у Римі (Італія) українки здобули вісім нагород. Наші спортсменки поповнили українську скарбничку однією золотою нагородою, трьома срібними та чотирма бронзовими медалями.
 
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Автор: Софія Кулай
Теги: Вільна боротьба Новини Спорту Спорт
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