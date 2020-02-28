Українські борчині – лідери рейтингу UWW
-
Представниці України потрапили до оновленого світового рейтингу кращих борців за версією UWW. Українки далі утримують найвищі позиції.
Українка Оксана Лівач, яка нещодавно здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європі у Римі у рейтингу впевнено займає третю позицію в категорії до 50 кг.
Читайте також: Олімпійська надія України Наталія Прищепа провалила допінг-тест
Рейтинг до 50 кг
У вазі до 55 кг відразу дві наші спортсменки потрапили в рейтинг, Ірина Гусяк – п'ята, Соломія Винник – шоста.
У ваговій категорії до 57 кг Аліна Акобо – восьма. Ангеліна Лисак в категорії до 59 кг в трійці лідерів.
Оновлений рейтинг до 59 кг
Також в трійці чемпіонка Європи у вазі до 62 кг Юлія Ткач.
Рейтинг до 62 кг
Ірина Коляденко посіла друге місце в рейтингу до 65 кг. Алла Черкасова – на п'ятій сходинці в ваговій категорії до 68 кг. А інша українка Аліна Бережна на другому місці у вазі до 72 кілограм.
Додамо, нещодавно на чемпіонаті Європи, який відбувався у Римі (Італія) українки здобули вісім нагород. Наші спортсменки поповнили українську скарбничку однією золотою нагородою, трьома срібними та чотирма бронзовими медалями.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі