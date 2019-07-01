Українські чемпіони II Європейські ігри: фоторепортаж

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Європейські ігри 2019
Європейські ігри 2019 / НОК України

У столиці Білорусі 30-го червня завершилися II Європейські ігри, на яких Україна посіла третє командне місце. "Синьо-жовті" вибороли 51-у нагороду, 16 з яких виявилися найвищого ґатунку.

Першу золоту нагороду до активу збірної України занесла дзюдоїстка Дарія Білодід 22-го червня.

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Дарія Білодід здобула перше золоту медаль для України. Фото: НОК України

У цей же день друге золото до скарбнички України додав Георгій Зантаря.


Георгій Зантаря. Фото: НОК України

Третю золоту нагороду 22-го червня для України виграла Анастасія Сапай.


Анастасія Сапай. Фото: НОК України

23-го червня дві золоті нагороди українські спортсмени вибороли в легкій атлетиці.


Золота нагорода у змішаній естафеті. Фото: НОК України


Ольга Ляхова, Яна Качур, Олексій Поздняков, Євген Гуцол. Фото: НОК України


Марія Повх і Людмила Кукліновська. Фото: НОК України


Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Фото: НОК України


Юлія Ткач. Фото: НОК України


Євген Гуцол, Ольга Ляхова, Олексій Поздняков, Яна Качур. Фото: НОК України


Віктор Вихрист здобув перше золото для України в боксі. Фото: НОК України

Шість золотих медалей подарував Україні останній день змагань. Скарбничку України золотом поповнили Жан Беленюк, Олександр Хижняк, Олег Верняєв, Анастасія Бачинська, Аніта Серьогіна та Станіслав Горуна.


Жан Беленюк. Фото: НОК України


Олександр Хижняк знищив італійця за золото в боксі у вазі до 75 кг. Фото: НОК України


Олег Верняєв впевнено здобув золото у вправах на брусах. Фото: НОК України


Анастасія Бачинська сенсаційно виграла золото у спортивній гімнастиці. Фото: НОК України


Аніта Серьогіна. Фото: Getty Images


Станіслав Горуна. Фото: Getty Images

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Європейські ігри 2019
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