Українські чемпіони II Європейські ігри: фоторепортаж
У столиці Білорусі 30-го червня завершилися II Європейські ігри, на яких Україна посіла третє командне місце. "Синьо-жовті" вибороли 51-у нагороду, 16 з яких виявилися найвищого ґатунку.
Першу золоту нагороду до активу збірної України занесла дзюдоїстка Дарія Білодід 22-го червня.
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Дарія Білодід здобула перше золоту медаль для України. Фото: НОК України
У цей же день друге золото до скарбнички України додав Георгій Зантаря.
Георгій Зантаря. Фото: НОК України
Третю золоту нагороду 22-го червня для України виграла Анастасія Сапай.
Анастасія Сапай. Фото: НОК України
23-го червня дві золоті нагороди українські спортсмени вибороли в легкій атлетиці.
Золота нагорода у змішаній естафеті. Фото: НОК України
Ольга Ляхова, Яна Качур, Олексій Поздняков, Євген Гуцол. Фото: НОК України
Марія Повх і Людмила Кукліновська. Фото: НОК України
Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Фото: НОК України
Юлія Ткач. Фото: НОК України
Євген Гуцол, Ольга Ляхова, Олексій Поздняков, Яна Качур. Фото: НОК України
Віктор Вихрист здобув перше золото для України в боксі. Фото: НОК України
Шість золотих медалей подарував Україні останній день змагань. Скарбничку України золотом поповнили Жан Беленюк, Олександр Хижняк, Олег Верняєв, Анастасія Бачинська, Аніта Серьогіна та Станіслав Горуна.
Жан Беленюк. Фото: НОК України
Олександр Хижняк знищив італійця за золото в боксі у вазі до 75 кг. Фото: НОК України
Олег Верняєв впевнено здобув золото у вправах на брусах. Фото: НОК України
Анастасія Бачинська сенсаційно виграла золото у спортивній гімнастиці. Фото: НОК України
Аніта Серьогіна. Фото: Getty Images
Станіслав Горуна. Фото: Getty Images