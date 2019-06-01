Українські фанати вимагають викликати Романа Зозулю до збірної України: відео на його підтримку

Український нападник Роман Зозуля не отримав виклик до національної збірної України. Вболівальники опублікували відео, на якому показали, чому Зозуля повинен бути у збірній.

До слова: В Іспанії здивовані, чому Шевченко не викликає Зозулю в збірну України

За останні два сезони Роман Зозуля забив 19 голів за іспанський "Альбасете у чемпіонаті. У кожному сезоні він відіграв як мінімум 30 матчів. Цього сезону його команда бореться за вихід у Ла Лігу (вищий дивізіон Іспанії). Однак футболіст не отримав виклик до національної збірної. А востаннє за неї грав ще у 2016 році.

"Ромчик ледь не єдиний український футболіст, який прямим текстом каже про війну, коли багато інших футболістів повторюють мантру про "спорт внє палітіки". Зозуля багато допомагав нашим військовим і не соромиться цього, коли інші футболісти, які могли б слугувати прикладом – навпаки уникають публічного розголосу своєї участі", – йдеться в дописі Романа Шовкошитного.

За свою позицію Роман Зозуля отримав звинувачення в нацизмі та расизмі.

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Скандал навколо Романа Зозулі: що трапилось1 лютого 2017 року було оголошено, що Роман Зозуля переходить до "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід до нового клубу супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводилися його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.



Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів. Відтак перехід гравця у Райо" було зірвано. Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь".



Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає і досі. Його команда йде на третій сходинці в Сегунді та має шанс на підвищення у класі.

Та на матчі збірної України у червні 2019 року головний тренер Андрій Шевченко не викликав Романа Зозулю. Він вирішив запросити інших нападників – Романа Яремчука, Артема Кравця та Артема Бєсєдіна. Відтак вболівальники зробили відео, де показали, чому Зозуля повинен грати у збірній України. І запустили відповідний тег #ЗозулюВЗбірну.

Та варто відзначити, що Роман Зозуля навряд чи би приїхав на матчі збірної Річ в тому, що його "Альбасете" ще грає матчі чемпіонату. На 4 червня у них запланований матч з "Малагою", з якою команда бореться за третє місце. 8 червня "Альбасете" закінчить чемпіонат виїзним поєдинком проти "Альмерії". Натомість матчі збірної України відбудуться 7 та 10 червня. А 1 червня усі футболісти вже прибули на збір, щоб підготуватися до цих ігор.