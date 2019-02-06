Українські фристайлісти Абраменко та Полюк вийшли у фінал чемпіонату світу

Українські фристайлісти Олександр Абраменко та Ольга Полюк впевнено подолали кваліфікацію і виступлять у фіналах чемпіонату світу-2019, який проходить в американській Юті.

Олександр Абраменко в першій кваліфікації за свій стрибок отримав 119,74 бала і став другим. Абраменко виконав стрибок складністю 4.425.

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Ользі Полюк в першій кваліфікації вдалося показати п'ятий результат, набравши 79,06 бала. В результаті вона також з першої спроби пробилася в перший з трьох фіналів.

Чоловічий та жіночий фінал в лижній акробатиці відбудеться у четвер, 7 лютого. Абраменко заявлений у списку виступаючих під 11 номером, а Полюк – під 8-м.

Абраменко є Олімпійським чемпіоном турніру в Пхенчхані. На чемпіонатах світу його найкращим результатом було п'яте місце в японському Інавасіро в 2009 році.

31-річна Полюк сьомий раз в кар'єрі змагається на чемпіонаті світу в дисципліні лижна акробатика. За шість попередніх спроб, вона лише один раз пройшла кваліфікацію – в 2011 році. Ольга тоді посіла підсумкове восьме місце.

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