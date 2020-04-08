Українські футболісти та їх другі половинки знялися у кумедному ролику проти коронавірусу: відео

Провідні українські футболісти на їх другі половинки вирішили нагадати усім, як потрібно поводитись під час карантину. Головна ідея відео – дотримуватися правил гігієни, що допоможе зменшити ризик захворіти на небезпечний коронавірус.

Цей ролик виклала у своєму інстаграмі Ірина Морозюк, яка нещодавно сама перехворіла на коронавірус. Ірина – дружина Миколи Морозюка, який зараз грає за турецький "Різеспор".

Варто побачити Правила поведінки від зірок українського футболу для вболівальників під час карантину

У відео знялись: Максим Коваль, Сергій Рибалка, Артем Кравець, Євген Коноплянка, Олександр Зінченко, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Олександр Нойок, Артем Мілевський, Бенджамін Вербіч, Микола Морозюк та їх другі половинки.

Будьте здорові. Мені можна вже не мити руки, а ви мийте та залишайтесь вдома,

– кумедно підписала Ірина.

Додамо. що станом на ранок, 8 квітня, в Україні виявлено 1668 випадків захворювань на коронавірус, із них 52 осіб померли та 35 осіб одужали.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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