Українські футболісти відправляться у "Севілью" та "Еспаньйол" на перегляд

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Гліб Тетерук
Гліб Тетерук / goldtalant.com.ua

Відразу два футболіста київського "Олімпіка" U-19 у літнє міжсезоння відправляться на перегляд в іспанські клуби.

17-річний Гліб Тетерук отримав шанс проявити себе в "Севільї", а 19-річний Максим Пастернак – в "Еспаньйолі", повідомляє "Золотий талант".

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Тетерук в чемпіонаті ДЮФЛ України виступав за київський "Чемпіон" в Першій лізі й КОДЮСШ Арсенал (Щасливе) у Вищій лізі. На його рахунку 22 матчі.

Пастернак в чемпіонаті ДЮФЛ України грав за "Львів" (Вища ліга), а також за львівський "Опір" і "Рух" з Винників (Перша ліга). Крім того, у складі "Опора" брав участь в чемпіонаті України U-19 (Перша ліга). У цілому забив 3 голи в 31 матчі.

Обидва футболісти не грали в юнацьких збірних України.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Севілья
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