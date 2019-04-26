Українські футболісти влаштували гольову феєрію у матчі чемпіонату Білорусі: відео

В матчі 5 туру чемпіонату Білорусі "Вітебськ" та "Слуцьк" розійшлись результативною нічиєю (2:2).

Вітебськ – Слуцьк 2:2

Голи: Старгородський, 67, Фещук, 88 – Дудик, 39, Савостянов, 90+3

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Матч "Вітебська" та "Слуцька" видався врожайним на голи, три з яких забили українці.

Артем Дудик на 39 хвилині відкрив рахунок в матчі. Однак "Вітебськ" не тільки відігрався, а й вийшов вперед завдяки голам Старгородського і Фещука. Все ж "Слуцьк" в компенсований час зумів вирвати нічию.

Спорт 24 писав, що український футболіст Богдан Мишенко сповна скористався помилкою голкіпера в матчі чемпіонату Білорусі.

Відеоогляд матчу Вітебськ – Слуцьк

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