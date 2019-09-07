Українські гімнасти за день виграли 5 нагород на Кубку світового виклику

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Ігор Радівілов
Ігор Радівілов / НОК України

У суботу, 7-го вересня, у перший день Кубку світового виклику FIG в Угорщині українські гімнасти зуміли вибороти п'ять нагород різного ґатунку.

Ігор Радівілов поки єдиний, хто виграв для України золоту медаль. Перше місце Ігор посів у вправах на кільцях.

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Дві нагороди українській збірній виборов Олег Верняєв. Гімнаст виборов срібло на коні та у вільних вправах.

Компанію на п'єдесталі пошани Верняєву склав Петро Пахнюк, який завоював бронзову медаль.

Ангеліна Радівілова виграла бронзу в опорному стрибку.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Спортивна гімнастика Олег Верняєв
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