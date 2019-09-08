Українські гімнасти здобули чотири нагороди на Кубку світового виклику

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Олег Верняєв
Олег Верняєв / НОК України

У другий день Кубка світового виклику FIG в угорському місті Сомбатхей українські гімнасти здобули золото, два срібла і бронзу.

Олег Верняєв підтвердив чемпіонський клас на брусах, де разом з ним на п'єдестал на другу сходинку зійшов Петро Пахнюк. Та на цьому Петро Пахнюк не зупинився. Українець також показав другий результат на перекладині. 

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Ще одну медаль – бронзову – Україні принесла у вільних вправах Ангеліна Радівілова.

Нагадаємо, у перший день Кубку світового виклику FIG в Угорщині українські гімнасти зуміли вибороти п'ять нагород різного ґатунку.

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Теги: Спорт Спортивна гімнастика Олег Верняєв Новини Спорту
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