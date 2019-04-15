Українські гімнастки перемогли на етапі Кубка світу: відео золотого виступу

У болгарській Софії 12-14 квітня відбувся другий етап Кубка світу з художньої гімнастики. Україну в фіналах з булавами та стрічкою представила Влада Нікольченко, а наша збірна команда в групових вправах виступила в фіналах з 5 м'ячами, а також 3 обручами та 4 булавами.

Збірна України показала блискучий виступ у вправі з обручами та булавами, завоювавши золото змагань. На другому місці – господарки турніру, яких наші грації обійшли на 0.05, а третьою стала команда Японії. Дивіться мотивуючі відео: Українська легкоатлетка Бех-Романчук вкотре показала свої тренування Відео виступу збірної України на етапі Кубка світу Відео нагородження збірної України В інших фіналах укранкам не вдалося здобути медалей.