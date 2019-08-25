Українські гімнастки виграли три золота й бронзу на Кубку світового виклику: відео

У неділю, 25 серпня, в румунському місті Клуж-Напока завершився черговий етап Кубка світового виклику з художньої гімнастики. Українські спортсменки завоювали чотири нагороди.

Участь у змаганнях взяли найсильніші гімнастки збірної України Влада Нікольченко і Христина Погранична, а також наша титулована команда в групових вправах у складі Анастасії Возняк, Валерії Юзьвяк, Діани Міжерицької, Аліни Бихно, Тетяни Довженко і Марії Височанської.

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23-24 серпня на змаганнях проходило багатоборство, де українські грації показали високі результати: українки завоювали бронзову медаль, Влада Нікольченко зупинилася за крок від п'єдесталу, а Христина Прикордонна показала гідний 8-й результат.

Також наша команда в групових вправах кваліфікувалася в обидва фінали, Влада Нікольченко – у фінали з обручем, м'ячем і булавами, а Христина Погранична у фінали з обручем і булавами.

У неділю, 25-го серпня, у фіналах наші грації показали високий клас української художньої гімнастики: у групових вправах українки завоювали обидва золота.

Групповые 5 мячей Финал - Кубок мирового вызова Клуж-Напока 2019 #VIDEO || World Challenge Cup Cluj-Napoca 2019 ЗОЛОТИЙ виступ наших груповичок у фіналі з 5 м'ячами на етапі Кубка виклику в Румунії, оцінений у 28,400 (D - 20.5 E - 7.900) . =================================== ЗОЛОТОЕ выступление наших групповичек с 5 мячами на этапе Кубка мирового вызова в Румынии, оцененное в 28,400 (D - 20.5 E - 7.900) . =================================== GOLDEN performance from our group team in the 5 balls final of the World Challenge Cup in Romania, for which they got 28,400 (D - 20.5 E - 7.900) . 1. Ukraine 28,400 2. Azerbaijan 26,100 3. Israel 25,250 Опубліковано Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation Неділя, 25 серпня 2019 р.



Влада Никольченко стала найкращою у фіналі з коронними булавами і показала 5-й результат у фіналах з обручем і м'ячем, а Христина Погранична стала 6-ю у фіналах з обручем і булавами.

Влада Никольченко Булавы Финал - Кубок мирового вызова Клуж-Напока 2019 #VIDEO || World Challenge Cup Cluj-Napoca 2019 Наша золота Кармен Влада Нікольченко! Вітаємо з перемогою у фіналі з булавами етапа Кубка виклику в Румунії ! Христина Погранична посіла гідне 6-те місце, ми впевнені, що далі буде тільки краще ! =================================== Наша золотая Кармен Влада Никольченко! Поздравляем с победой в финале с булавами этапа Кубка мирового вызова в Румынии ! Кристина Пограничная заняла достойное 6-оe место, мы уверены, что дальше будет только лучше ! =================================== Our golden Carmen Vlada Nikolchenko! Congratulations on winning the clubs final at the World Challenge Cup in Romania ! Khrystyna Pohranychna took the 6th place, we are sure that the results will be better afterward ! 1. Vlada Nikolchenko 22,450 2. Linoy Ashram (ISR) 22,050 3. Denisa Maylat (ROU) 21,600 4. Daria Trubnikova (RUS) 20,750 5. Nicol Zelikman (ISR) 20,350 6. Khrystyna Pohranychna 20,100 7. Ekaterina Selezneva (RUS) 20,000 8. Salome Pazhava (GEO) 17,200 Опубліковано Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation Неділя, 25 серпня 2019 р.



Таким чином, українки вибороли три золоті нагороди та одну бронзову.