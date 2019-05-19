Українські гімнастки завоювали історичну медаль на чемпіонаті Європи: відео

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Українські гімнастки завоювали історичну медаль на чемпіонаті Європи
Українські гімнастки завоювали історичну медаль на чемпіонаті Європи / facebook.com/team.ukraine.rg

Українські гімнастки зуміли виграти срібну нагороду на чемпіонаті Європи, поступившись тільки росіянкам.

Юніорська українська команда у фіналі з 5 обручами посіла друге місце на чемпіонаті Європи.

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Це перша медаль на чемпіонаті Європі серед юніорок-груповичок за весь період незалежності України.

Перемогу здобули росіянки, а третє місце – команда з Білорусі.

Також українські грації посіли 6-е місце у фіналі з 5 стрічками.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Художня гімнастика
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