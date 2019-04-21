Українські гімнастки здобули золото на етапі Кубка світу: відео неймовірного виступу

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Українські гімнастки здобули золото на етапі Кубка світу: відео неймовірного виступу

Українські грації Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Діана Мижерицька, Аліна Бихно, Тетяна Довженко і Марія Височанська здобули перемогу у вправах з 5 м'ячами на Кубку світу у Ташкенті

У фіналі українки виступили під пісню No Roots німецької співачки Еліс Мертон (Alice Merton). За цей виступ вони отримали 24,550 балів. Другими у підсумку виявилися представниці Ізраїля – 24,050. Росіянки лише треті – 22,950.

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Відео золотого виступу українських гімнасток

Окрім золота у групових вправах з 5 м'ячами, збірна України також виборола срібло у вправах з обручами та булавами, а також бронзу у багатоборстві. Дві бронзи виборола і Влада Нікольченко – у вправах з обручем і булавами

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Теги: Новини Спорту Спорт
Джерело: 24 Канал
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