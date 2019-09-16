Українські гімнастки здобули повний комплект нагород на етапі Кубка світового виклику

Українські грації показали хороший результат на етапі Кубка світового виклику з художньої гімнастики у Парижі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК).

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Українська гімнатска Діана Варінська стала переможницею у вільних вправах.

З результатом 13,450 (5,3) бали Варінаська у вільних вправах всього на п'ять сотих зуміла випередити господиню помосту Марін Бойє. На третьому місці чеська гімнастка Анета Холосова з сумою 13,100 (4,9).

Також Варінська стала третьою на колоді, де компанію на п'єдесталі їй склала, посівши друге місце, інша українка Анастасія Бачинська.