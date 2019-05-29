Українські гімнастки здобули золото на етапі Гран-прі: відео виступу

Українські гімнастки продовжують здобувати нагороди на етапі Гран-прі у Холоні (Ізраїль). В активі українок є і нагороди найвищої проби.

Українська збірна показала найвищий результат у фіналі з п'ятьма м'ячами – 26,100. Це дозволило обійти Білорусь та Ізраїль.

До слова: Українські гімнастки завоювали історичну медаль на чемпіонаті Європи

Срібну медаль Влада Нікольченко здобула у вправах з обручем. Ще одна українка Вікторія Онопрієнко у цій же дисципліні посіла четверте місце.

Перемогу здобула росіянка Ірина Анненкова. Представниця Болгарії Катрін Тасева посіла третю сходинку.

Варто додати, що це вже друге золото для збірної України. Перед тим наша команда перемогла у багатоборстві на гран-прі у Холоні.