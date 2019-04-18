Українські хокеїсти повторили 20-річний антирекорд і ганебно програли німцям

Збірна України U-18 з хокею зазнала четвертої поспіль поразки на чемпіонаті світу в Дивізіоні IA. Цього разу "синьо–жовті" отримали 13 шайб від однолітків з Німеччини.

Німеччина – Україна 13:1 (6:0, 5:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – Альберг (Варейка, Еліас) – 4:58, 2:0 – Ньенхус (Шумахер, Штутцль) – 6:52, 3:0 – Варейка (Петерка, Гнип – біл.) – 10:14, 4:0 – Волек (Кіндер) – 11:43, 5:0 – Варейка (Флад) – 12:14, 6:0 – Варейка (Ріхель, Штутцль – біл.) – 14:14, 7: 0 – Петерка (Лінднер, Гнип) – 22:13, 8: 0 – Лінднер (Кукі) – 23:12, 9:0 – Варейка – 26:39, 10:0 – Альберг (Еліас, Шумахер) – 30:52, 11:0 – Хейєр (Лінднер, Кукі) – 32:37, 12:0 – Ріхель (Штутцль – біл.) – 52:56, 12:1 – Попережай (Середницький) – 57:24, 13:1 – Кукі – 57:57.

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У разі перемоги німці гарантували б собі перше місце на турнірі й відповідно підвищення в класі на наступний сезон. Така мотивація суперників не дозволила команді Олега Тимченка зіграти успішно. Ще в першому періоді Україна пропустила 6 шайб, а після 40 хвилин гри рахунок був 11:0.

Лише в третьому періоді Німеччина збавила оберти, дозволивши Україні розмочити рахунок. Єдину шайбу у ворота німців закинув Дмитро Попережай за 2,5 хвилини до кінця матчу.

Після четвертого ігрового дня Україна залишиться на останньому місці й ризикує відправитися до Дивізіону IB.

Підсумкова поразка з рахунком 1:13 стала повторенням вітчизняного антирекорду 20-річної давності. У 1998 році на чемпіонаті світу серед юніорів в елітному дивізіоні України з таким же рахунком програла Швеції.

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