Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці: фото та відео

У березні у кожного фаната українського хокею з'явилася можливість привезти у своє місто зірок українського хокею і гравців УХЛ для проведення професійного майстер-класу, автограф і фотосесії. За підсумками фінального голосування, перший відкритий майстер-клас відбувся в Кременчуці.

Тут вихованці місцевої ДЮСШ отримали можливість повчитися у професіоналів хокейної справи і дізнатися секрети їхньої майстерності. Не лише хокеїсти: Гравець НБА Святослав Михайлюк зустрівся з юними баскетболістами у Черкасах Тренерами на майстер-класі стали хокеїсти Євген Аліпов, Данило Бабчук, Гліб Кривошапкін, Вадим Мазур, Сергій Мікульчик і Олексій Янішевський. Хокеїсти допомогли юним гравцям розвинути навички катання і володіння ключкою, дали кілька вправ на тренінг техніки, а також провели двосторонній матч. Наступний майстер-клас відбудеться у середу, 15 травня, у Кривому Розі.