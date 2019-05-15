Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці: фото та відео

77 Читать новость на русском
Майстер-клас для юних хокеїстів
Майстер-клас для юних хокеїстів / УХЛ

У березні у кожного фаната українського хокею з'явилася можливість привезти у своє місто зірок українського хокею і гравців УХЛ для проведення професійного майстер-класу, автограф і фотосесії. За підсумками фінального голосування, перший відкритий майстер-клас відбувся в Кременчуці.

Тут вихованці місцевої ДЮСШ отримали можливість повчитися у професіоналів хокейної справи і дізнатися секрети їхньої майстерності.

Не лише хокеїсти: Гравець НБА Святослав Михайлюк зустрівся з юними баскетболістами у Черкасах

Тренерами на майстер-класі стали хокеїсти Євген Аліпов, Данило Бабчук, Гліб Кривошапкін, Вадим Мазур, Сергій Мікульчик і Олексій Янішевський.

Хокеїсти допомогли юним гравцям розвинути навички катання і володіння ключкою, дали кілька вправ на тренінг техніки, а також провели двосторонній матч.

Наступний майстер-клас відбудеться у середу, 15 травня, у Кривому Розі.

blog_ava
Верховна Рада обрала дату інавгурації Зеленського
сьогодні
47152
Теги: Спорт Хокей
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Про футболіста "Ліверпуля" зняли смішну пародію через гол "Барселоні": відео
сьогодні 15:06 Про футболіста "Ліверпуля" зняли смішну пародію через гол "Барселоні": відео
101
Лемпард на чолі "Дербі" вийшов у фінал за право грати в АПЛ і феєрично відсвяткував: відео
сьогодні 14:19 Лемпард на чолі "Дербі" вийшов у фінал за право грати в АПЛ і феєрично відсвяткував: відео
433
"Манчестер Юнайтед" представив нову форму: на ній згадка про неймовірний фінал проти "Баварії"
сьогодні 13:54 "Манчестер Юнайтед" представив нову форму: на ній згадка про неймовірний фінал проти "Баварії"
262
"Лаціо" сенсаційно виграв Кубок Італії: відео
сьогодні 12:31 "Лаціо" сенсаційно виграв Кубок Італії: відео
1289
Українець Дерев'янченко проведе бій за титул чемпіона IBF у середній вазі проти Сауля Альвареса
15 травня 22:16 Українець Дерев'янченко проведе бій за титул чемпіона IBF у середній вазі проти Сауля Альвареса
591
Новини
Більше новин
Залиште відгук