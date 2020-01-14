Українські хокеїсти розіграють між собою золоті медалі зимової юнацької Олімпіади
Одразу два українські хокеїсти зіграють у фіналі хокейного турніру у форматі 3х3, де команди складаються зі спортсменів з різних країн. Відтак Україна отримає золоту і срібну нагороду.
Один проти одного зіграють Володимир Трошкін та Денис Пасько.
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Трошкін виступає за команду Green. Вони виграли груповий етап, зазнавши єдиної поразки від команди Black. Але у півфіналі команда українця взяла реванш 7:3, а українець оформив хет-трик.
Щодо Дениса Паська, то його команда Red у півфіналі перемогла Braun з рахунком 9:7. Відтак обидва наші співвітчизники зійдуться у фінальному протистоянні, де розіграють золоті нагороди.
"Почуття переповнюють, адже це наші перші Юнацькі Олімпійські ігри. Сьогодні мені вдалося вийти на добру позицію і завдяки своїм партнерам по команді закинути у ворота суперників три шайби. Зберігаємо бойовий настрій. Ми налаштовані перемагати", – поділився з пресслужбою НОК Володимир Трошкін.
Відзначимо, команди українців вже зустрічалися на груповому етапі, і лише серія булітів дозволила команді Володимира Трошкіна завершити матч на свою користь.
Вирішальні поєдинки за медалі III Юнацьких Олімпійських ігор у Лозанні відбудуться 15 січня.
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