Українські каратисти здобули три золота й одне срібло на престижних змаганнях

108 Читать новость на русском
Станіслав Горуна
Станіслав Горуна / facebook.com/karate.ua

Українські каратисти виграли чотири медалі на престижних змаганнях в столиці Марокко Рабаті. В активі українців три золоті медалі та одна срібна.

Анжеліка Терлюга (до 55 кг), Станіслав Горуна (до 75 кг) та Валерій Чоботар (до 84 кг) у наднапружених та видовищних фінальних поєдинках здобули перемоги й зійшли на першу сходинку п’єдесталу пошани Karate1 Premier League.

Читайте також: Не підлаштовуюсь під суперницю, сама обираю темп бою, – каратистка Галина Мельник

Галина Мельник (до 68 кг) у рівній боротьбі поступилася у фіналі й стала срібною медалісткою у Рабаті.

Завдяки цим досягненням українські спортсмени зробили ще один крок на зустріч першій в історії цього виду спорту Олімпіаді-2020.

Наприкінці минулого місяця жіноча збірна України з карате здобула золоті медалі чемпіона Європи в командному куміте.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Результати екзит-полу на виборах-2019: онлайн-трансляція
сьогодні
24141
Теги: Спорт Новини Спорту Карате
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шовковський заявив про готовність захищати Україну з автоматом у руках
сьогодні 19:29 Шовковський заявив про готовність захищати Україну з автоматом у руках
249
Володимир Кличко тренується щодня і перебуває в хорошій формі, – Віталій зробив чергову заяву
сьогодні 17:04 Володимир Кличко тренується щодня і перебуває в хорошій формі, – Віталій зробив чергову заяву
183
Гол українця Харатіна допоміг команді Сергія Реброва розгромити суперника у чемпіонаті: відео
сьогодні 14:39 Гол українця Харатіна допоміг команді Сергія Реброва розгромити суперника у чемпіонаті: відео
545
Як Усик у виснажливих тренуваннях готується до дебюту в супертяжах: мотивуюче відео
20 квітня 14:12 Як Усик у виснажливих тренуваннях готується до дебюту в супертяжах: мотивуюче відео
1464
Воротар шаленим голом врятував свою команду від поразки наприкінці матчу: відео
20 квітня 13:01 Воротар шаленим голом врятував свою команду від поразки наприкінці матчу: відео
2894
Новини
Більше новин
Залиште відгук