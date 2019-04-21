Українські каратисти здобули три золота й одне срібло на престижних змаганнях

Українські каратисти виграли чотири медалі на престижних змаганнях в столиці Марокко Рабаті. В активі українців три золоті медалі та одна срібна.

Анжеліка Терлюга (до 55 кг), Станіслав Горуна (до 75 кг) та Валерій Чоботар (до 84 кг) у наднапружених та видовищних фінальних поєдинках здобули перемоги й зійшли на першу сходинку п’єдесталу пошани Karate1 Premier League.

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Галина Мельник (до 68 кг) у рівній боротьбі поступилася у фіналі й стала срібною медалісткою у Рабаті.

Завдяки цим досягненням українські спортсмени зробили ще один крок на зустріч першій в історії цього виду спорту Олімпіаді-2020.

Наприкінці минулого місяця жіноча збірна України з карате здобула золоті медалі чемпіона Європи в командному куміте.

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