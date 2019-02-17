Відразу дві українські каратистки здобули нагороди на престижних змаганнях у Дубаї (ОАЕ).

Анжеліка Терлюга і Катерина Крива завоювали срібні нагороди турніру серії Karate1 Premier League.

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У головному поєдинку Терлюга, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, поступилася з рахунком 3:4 представниці Тайбея Вен Цзю-Юн.

Крива у фіналі вагової категорії 50 кг програла туркені Серап Озцелік з рахунком 1:7.

Здобуті місця надзвичайно важливі для українок, оскільки каратистки отримають рейтингові очки на шляху до Олімпійських ігор у Токіо у 2020 році.

Раніше Анжеліка Терлюга стала першою на етапі Karate1 Premier League в столиці Франції. Також бронзову медаль країні приніс Станіслав Горуна.

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