Українські клуби кумедно затролили "Чорноморець" за приховування новачків: фото

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"Чорноморець" приховав новачків шматком газону
"Чорноморець" приховав новачків шматком газону / instagram.com/chernomoretsfc

Українські футбольні та хокейні клуби кумедно висміяли приховування новачків одеського "Чорноморця".

24 канал писав, що "Чорноморець" кумедно спробував приховати обличчя потенційних новачків клубу на фотографіях в соціальних мережах. Спочатку "моряки" на фотографіях розмили обличчя новачків клубу, але дізнатися гравців було ще можливо. Однак згодом, на новій фотографії групу окремих футболістів прикривало вже зображення газону.

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Першим "флешмоб" запустив МФК "Миколаїв", а до нього підключилася і "Олександрія" і МХК "Динамо".

"Миколаїв" показав своїм одеським колегам, як на 100 відсотків залишити будь-якого потенційного новачка клубу повністю засекреченим, закривши газоном всю Землю.


ПФК "Миколаїв" кумедно затролив "Чорноморець"

А потім і "Олександрія" в своєму Twitter попросила позичити у корабелів двох футболістів.


"Олександрія" також затролила "Чорноморець"

Не пройшли повз навіть хокеїсти.

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Теги: Футбол Спорт Флешмоб ФК Олександрія МХК "Динамо" ФК Чорноморець
Джерело: 24 Канал
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