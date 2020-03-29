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Українські клуби не хочуть платити зарплати футболістам

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Українські клуби не хочуть платити зарплати футболістам / chernomorets.odessa.ua

Деякі футбольні клуби в Україні не хочуть платити зарплати футболістам через карантин, спричинений пандемією коронавірусу. В Україні всі футбольні турніри призупинені, а команди відправлені на карантин.

Глава комітету національних збірних України прокоментував ситуацію в українському футболі через карантин.

Він висловив сподівання, що чемпіонат України дограють.

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Хотілося б, щоб дограли чемпіонат. Є багато невизначених позицій. Друге місце, яке дає право грати в Лізі чемпіонів, хто вилетить, хто буде в єврокубках. Потрібно, щоб команди збиралися і вирішували, президенти клубів. Збитки понесуть всі. Зараз одні команди будуть платити, інші не хочуть вже платити, я знаю. Подивимося, як все повернеться,
– сказав Маркевич у коментарі "Футбол NEWS".

Раніше ЗМІ повідомляли, що заборгованість по зарплаті перед футболістами і тренерським штабом має "Чорноморець".

Одеську команду, яка грає в Першій лізі, очолює син Маркевича Остап.

Також ЗМІ писали, що заборгованість по зарплаті має луганська "Зоря". Однак цю інформацію спростували.

Що рекомендує ФІФА?

  • ФІФА попросить професійних футболістів погодитися зі зниженням зарплати на 50% через призупинення матчів.
  • Лідери ФІФА провели онлайн-нараду з представниками Асоціації європейських клубів (ECA) і Міжнародною федерацією асоціацій професійних футболістів (FIFPro).
  • Поки рішення не прийнято офіційно, однак найближчим часом може набути чинності.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УПЛ
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