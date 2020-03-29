Українські клуби не хочуть платити зарплати футболістам

Деякі футбольні клуби в Україні не хочуть платити зарплати футболістам через карантин, спричинений пандемією коронавірусу. В Україні всі футбольні турніри призупинені, а команди відправлені на карантин.

Глава комітету національних збірних України прокоментував ситуацію в українському футболі через карантин.

Він висловив сподівання, що чемпіонат України дограють.

Читайте також Українські клуби планують вдвічі скоротити зарплату футболістам через карантин

Хотілося б, щоб дограли чемпіонат. Є багато невизначених позицій. Друге місце, яке дає право грати в Лізі чемпіонів, хто вилетить, хто буде в єврокубках. Потрібно, щоб команди збиралися і вирішували, президенти клубів. Збитки понесуть всі. Зараз одні команди будуть платити, інші не хочуть вже платити, я знаю. Подивимося, як все повернеться,

– сказав Маркевич у коментарі "Футбол NEWS".

Раніше ЗМІ повідомляли, що заборгованість по зарплаті перед футболістами і тренерським штабом має "Чорноморець".

Одеську команду, яка грає в Першій лізі, очолює син Маркевича Остап.

Також ЗМІ писали, що заборгованість по зарплаті має луганська "Зоря". Однак цю інформацію спростували.

Що рекомендує ФІФА?

ФІФА попросить професійних футболістів погодитися зі зниженням зарплати на 50% через призупинення матчів.

Лідери ФІФА провели онлайн-нараду з представниками Асоціації європейських клубів (ECA) і Міжнародною федерацією асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

Поки рішення не прийнято офіційно, однак найближчим часом може набути чинності.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.