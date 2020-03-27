Українські клуби планують вдвічі скоротити зарплату футболістам та звернулися до юристів

Українські клуби відправилися на карантин. І через фінансову ситуацію в країні роздумують над тим, як зекономити. Один з варіантів – скоротити зарплати футболістів.

Однак самовільно на такий крок футбольні клуби піти не можуть, тому звертаються до правників. Юрист Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів Юлія Гречко в коментарі Tribuna.com розповіла, що після оголошення карантину та скасування футбольних матчів в Україні, таких звернень було чимало.

"З першого дня карантину з нами консультуються клуби всіх трьох ліг України – з'ясовують, чи можуть вони відпускати працівників у відпустку за свій рахунок, чи можуть не платити", – розповіла Юлія Гречко.

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Вона запевнила, що за українським законодавством клуб не має право не виплачувати заробітну плату чи скоротити її розмір.

"Невиплата або неповна виплата зарплати можливі тільки, якщо обидві сторони про це домовляться. Так, законодавство передбачає відпустки – щорічні або за свій рахунок. Але також за згодою сторін. На сьогодні ні законодавство, ні регламентні документи в футболі не дозволяють примусово когось звільнити або відправити у відпустку. Такого немає", – запевнила юристка.

Юлія Гречко також зазначила, що поки вони не отримували скарги від футболістів в Україні щодо невиплати зарплати: "Не було і публікацій від самих футболістів ні в соцмережах, ні в ЗМІ".

Натомість щодо контрактів футболістів, які закінчуються влітку 2020 року, то тут немає однозначної відповіді. Адже матчі чемпіонату можуть продовжити на той час, коли дія контракту закінчиться.

"Згідно із законодавством, продовжити контракт можна тільки за участю двох сторін – клубу і футболіста. Як саме це буде вирішуватися [в умовах ігор чемпіонату влітку], залежить від остаточного рішення виконкому УАФ і окремо ліг – про продовження або про завершення чемпіонату. Але примусово продовжити контракт не можна", – сказала Гречко.

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