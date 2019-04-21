Українські клуби виступили проти єдиного м'яча для чемпіонату

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Українські клуби виступили проти єдиного м'яча для чемпіонату

З нового сезону у Першій та Других лігах України будуть грати єдиним м'ячем. Однак деякі клуби виступили проти такого рішення.

Як вже писав Спорт24, мінімум три сезони – 2019/20, 2020/21 та 2021/22 – команди Професіональної футбольної ліги (Перша та Друга ліга) матчі чемпіонату гратимуть м’ячем компанії Select. Як зазначили у ПФЛ, таким чином усі команди будуть поставлені у рівні умови – команди тренуватимуться і гратимуть однаковими м’ячами.

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Однак таке рішення сподобалося не всім клубам. На сайті "Руху" було опубліковано відкритий лист до президента Професіональної футбольної
ліги України Сергія Макарова. У ньому від імені 13 клубів, які представляють ПФЛ, зазначено, що команди "проводити матчі чемпіонату під егідою ПФЛ м’ячами Select не мають наміру".

"Таке рішення прийнято на засіданні Ради ліг, однак ця зустріч відбулася без присутності більшості клубів, які з різних причин були відсутні. Тому, за великим рахунком, команди поставили перед фактом. На нашу думку, керівники ПФЛ застосували неправильний підхід до самої процедури обрання офіційного м’яча чемпіонату. Також команди не отримали м’ячів, щоб їх протестувати і дати об’єктивну оцінку. У ПФЛ не вивчили питання, чи є у клубах контракти з іншими компаніями. Крім того, дивним є факт, коли команди з Другої ліги голосують і визначають, якими м’ячами мають грати представники Першого дивізіону", – йдеться в листі.

Тож футбольні клуби, які підписали цей лист, виступили категорично проти даного рішення. Хоча і не заперечують можливість грати єдиним м'ячем у чемпіонаті.

На сайті "Руху" вказано, що цей лист підписало 13 клубів: "Агробізнес", "Балкани", "Волинь", "Дніпро-1", "Колос", "Інгулець", "Миколаїв", "Металіст 1925", "Оболонь-Бровар", "Прикарпаття", "Рух", "Калуш", "Минай". Однак на офіційних сайтах цих клубів жодної інформації про таке звернення не опубліковано.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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