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Українські клуби закинули 18 шайб у двох матчах УХЛ: відео

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"Донбас" закинув сім шайб "Білому Барсу" / УХЛ

У перших двох матчах Української хокейної ліги у 2020 році було закинуто одразу 18 шайб. Однак зробили це лише три команди з чотирьох, які зіграли.

Першим зіграли "Донбас" та "Білий Барс". Тож перша шайба у 2020 році в УХЛ була закинута Олександром Яковлєвим.

Вже у другому періоді Бабинець зрівняв рахунок, але після цього "Донбас" закинув тричі – відзначилися Нікіфоров, Захаров та Карпенко.

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Незадовго до кінця періоду "Білий Барс" знову забив – шайба в активі Бородая, а на початку третього періоду різниця в рахунку скоротилася до мінімуму – закинув Зозовський. Та це була остання шайба гостей. Уілсон, Коренчук та Лялька закинули за "Донбас" і встановили остаточний рахунок зустрічі 7:3.

Відеоогляд матчу Донбас – Білий Барс

Натомість у матчі між "Крижаними Вовками" та "Дніпром" забивали лише гості. Каракулько закинув двічі у першому періоді, після цього відзначилися Василенков, Чернишенко та Матусевич у другому періоді. У третьому періоді закидали Шибаєв, Луговий та Целогородцев.

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Відеоогляд матчу Крижані Вовки – Дніпро

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей ХК Донбас ХК Дніпро ХК Білий Барс ХК Крижані Вовки Новини Спорту
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