Українські клуби зіграють один проти одного у Кубку Європи ФІБА
Обидва українські баскетбольні клуби – "Дніпро" та "Київ-Баскет" виступлять на груповому етапі Кубку Європи ФІБА. Вони зіграють в одній групі один проти одного.
Вони потрапили у квартет F, де також є болгарський "Левскі" та білоруський "Цмокі Мінськ". Саме поєдинком між собою 23 жовтня в столичному Палаці спорту українські представники відкриватимуть груповий етап. У Дніпрі команди зіграють 13 листопада.
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Розклад матчів
23 жовтня
Київ-Баскет – Дніпро
Цмокі Мінськ – Левскі
30 жовтня
Левскі – Київ-Баскет
Дніпро – Цмокі Мінськ
6 листопада
Київ-Баскет – Цмокі Мінськ
Левскі – Дніпро
13 листопада
Левскі – Цмокі Мінськ
Дніпро – Київ-Баскет
20 листопада
Цмокі Мінськ – Дніпро
Київ-Баскет – Левскі
27 листопада
Цмокі Мінськ – Київ-Баскет
Дніпро – Левскі
У наступний раунд виходять дві найкращі команди з кожної групи.