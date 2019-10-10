Українські клуби зіграють один проти одного у Кубку Європи ФІБА

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"Дніпро" зіграє проти "Київ-Баскет" у Кубку Європи ФІБА
"Дніпро" зіграє проти "Київ-Баскет" у Кубку Європи ФІБА / БК "Дніпро"

Обидва українські баскетбольні клуби – "Дніпро" та "Київ-Баскет" виступлять на груповому етапі Кубку Європи ФІБА. Вони зіграють в одній групі один проти одного.

Вони потрапили у квартет F, де також є болгарський "Левскі" та білоруський "Цмокі Мінськ". Саме поєдинком між собою 23 жовтня в столичному Палаці спорту українські представники відкриватимуть груповий етап. У Дніпрі команди зіграють 13 листопада.

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Розклад матчів

23 жовтня
Київ-Баскет – Дніпро
Цмокі Мінськ – Левскі

30 жовтня
Левскі – Київ-Баскет
Дніпро – Цмокі Мінськ

6 листопада
Київ-Баскет – Цмокі Мінськ
Левскі – Дніпро

13 листопада
Левскі – Цмокі Мінськ
Дніпро – Київ-Баскет

20 листопада
Цмокі Мінськ – Дніпро
Київ-Баскет – Левскі

27 листопада
Цмокі Мінськ – Київ-Баскет
Дніпро – Левскі

У наступний раунд виходять дві найкращі команди з кожної групи.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол БК Дніпро БК Київ-Баскет
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