Українські клуби зіграють один проти одного у Кубку Європи ФІБА

Обидва українські баскетбольні клуби – "Дніпро" та "Київ-Баскет" виступлять на груповому етапі Кубку Європи ФІБА. Вони зіграють в одній групі один проти одного.

Вони потрапили у квартет F, де також є болгарський "Левскі" та білоруський "Цмокі Мінськ". Саме поєдинком між собою 23 жовтня в столичному Палаці спорту українські представники відкриватимуть груповий етап. У Дніпрі команди зіграють 13 листопада.

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Розклад матчів

23 жовтня

Київ-Баскет – Дніпро

Цмокі Мінськ – Левскі

30 жовтня

Левскі – Київ-Баскет

Дніпро – Цмокі Мінськ

6 листопада

Київ-Баскет – Цмокі Мінськ

Левскі – Дніпро

13 листопада

Левскі – Цмокі Мінськ

Дніпро – Київ-Баскет

20 листопада

Цмокі Мінськ – Дніпро

Київ-Баскет – Левскі

27 листопада

Цмокі Мінськ – Київ-Баскет

Дніпро – Левскі

У наступний раунд виходять дві найкращі команди з кожної групи.