Українські легкоатлети можуть взагалі не поїхати на Олімпіаду, – голова федерації

Глава Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігор Гоцул повідомив, що українські легкоатлети можуть пропустити Олімпіаду-2020 на Токіо через відсутність державного фінансування.

18 грудня Гоцул заявив, що Кабмін відмовляється фінансувати календарні заходи, організовані ФЛАУ, включаючи закордонні тренувальні збори, і через це доведеться призупинити підготовку української легкоатлетичної команди до Олімпійських ігор.

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Українські легкоатлети можуть взагалі не поїхати на Олімпіаду? Є такий ризик. Ми зараз кинули практично всі кошти, що залишилися на те, щоб дофінансувати тренувальні збори за кордоном, щоб наші спортсмени завершили тренування і їх випустили. Підготовка команди до Олімпіади фактично зупинена. І ми не зможемо відновити її в січні-лютому,

– сказав Гоцул.

Нагадаємо, 18 грудня президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул записав відеозвернення, в якому заявив, що міністерство культури, молоді та спорту може не оплатити підготовку українських спортсменів. Мова йшла про суму в 4,5 мільйони гривень.

Відеозвернення Ігоря Гоцула про відсутність фінансування