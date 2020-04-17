Українські легкоатлети не отримають щорічну фінансову допомогу

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) припинить виплачувати щорічну фінансову допомогу національним федераціям.

Про це заявив голова Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігор Гоцул, повідомляє "Діалог".

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За його словами, через пандемію коронавірусу спорт відчує великий удар в економічному плані.

"Федерація легкої атлетики України вже отримала повідомлення від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій про те, що щорічна допомога, яку ми традиційно отримували, тепер виплачуватися не буде", – сказав Гоцул.

За його словами, це показник того, як коронавірус вдарив по світовій легкій атлетиці. Він стверджує, що для українського спорту це болюча втрата.

"В умовах карантину, що спричинило скасування або перенесення найбільших змагань, як легка атлетика, так і весь світовий спорт зазнали серйозних економічних втрат.

Тому й міжнародні спортивні інстанції змушені значно урізати або взагалі припиняти фінансову допомогу національним федераціям", – резюмував Гоцул.

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Нещодавно Верховна Рада України скоротила фінансування українського спорту більш ніж удвічі.

Прийнятий у 2019 році бюджет передбачав фінансування міністерства на суму 4,128 мільярда гривень. Після прийнятих змін фінансування скоротили на 2,3 мільярда гривень.

Водночас президент України Володимир Зеленський призначив президентські стипендії для видатних, а також молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів.

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