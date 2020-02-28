Українські легкоатлетки Бех-Романчук і Магучіх перемогли у серії World Athletics Indoor Tour

World Athletics Indoor Tour – найпрестижніша серії міжнародних легкоатлетичних турнірів. Українки випередили всіх суперниць і стали найкращими.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх пропустила етап у Бостоні зі стрибків у висоту, але перемогла у Карлсруе (2,02 м) і Глазго (1,93 м) і забезпечила собі перше місце у загальному заліку.

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Додамо, що Магучіх встановила новий світовий рекорд U-20 у приміщенні на турнірі в Карлсруе. Українка стрибнула на 2,02 метра.

Стрибок Ярослави Магучіх дивіться відео:

Марина Бех-Романчук стала переможницею туру зі стрибків у довжину. Українська спортсменка виграла всі змагання, у яких брала участь, – у Карлсруе (6,92 м), Торуні (6,96 м), Глазго (6,90 м) і Льєвані (6,90 м).

Українка стала лише другою легкоатлеткою в історії легкоатлетичних змагань, якій вдавалось здобути чотири перемоги поспіль зі стрибком 6,90 метра і довше у приміщенні.

Раніше Магучіх і Бех-Романчук були номіновані на звання найкращих легкоатлеток Європи в січні.