Українські легкоатлетки-красуні показали яскраві фото з Лондона, де вибороли перемоги

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Анна Рижикова та Марина Бех-Романчук
Анна Рижикова та Марина Бех-Романчук / Колаж 24 каналу

Українські легкоатлетки Анна Рижикова та Марина Бех-Романчук опублікували на своїй сторінках в Instagram фото з Лондона, куди вони їздили на змагання Діамантової ліги.

Українська стрибунка в довжину Бех-Романчук до останньої спроби утримувала другий результат, але у підсумку посіла третє місце.

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Анна Рижикова, яка спеціалізується на бігу з бар'єрами, показала свій кращий результат в сезоні та посіла 4 місце.

На фото дівчата позують на фоні Тауерського моста.

Місто, яке чітко дотримується правил і поважає традиції, місто в якому дуже багато емігрантів, місто з мінливою погодою, де з групою дітей в шортах і майках iде жінка з величезним шарфом в куртці і угах! Місто, повне дивовижних будівель і пам'ятників архітектури, де навіть паб - це затишне місце з квітами над входом і своєю історією! Місто, в якому люди поважають один одного, уряд i королівську родину – це все Лондон!
– підписала фото Рижикова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Місто, яке чітко дотримується правил і поважає традиції, місто в якому дуже багато емігрантів, місто з мінливою погодою, де з групою дітей в шортах і майках iде жінка з величезним шарфом в куртці і угах! Місто, повне дивовижних будівель і пам'ятників архітектури, де навіть паб - це затишне місце з квітами над входом і своєю історією! Місто, в якому люди поважають один одного, уряд i королівську родину- це все Лондон! ——————————————————— #London #LondonDL #londoneye #бигбен #athlete #lovertravel #bigben #instatravelgram #Runninggirl #admire #newmemoris #ryzhykova #tower #bridge #smile #Runplanet #travelblog #passionpassport #beautifuldestination #britain #street #telephone #lovemysport #beautifulplaceworld #skyscraperscity #Onlyfitgirls #toplondonphoto #myside

Допис, поширений Anna Ryzhykova (Yaroshchuk) (@anna_ryzhykova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Це місто зачаровує з першого погляду! Притягує своєю історією, закохує ️красою і захоплює своїми традиціями! —————————————————— I’m delighted with this city! I’m in love️ with it’s beauty and admire it’s history! ——————————————————— #London #England #LondonDL #lovertravel #DiamondLeague #instatravel #Runninggirl #admire #newmemoris #ryzhykova #tower #bridge #towerbridge #nike #smile #Runplanet #uk #passionpassport #beautifuldestination #britain #street #thisislondon #lovemyjob #Runplanet #beautifulplace #skyscrapers #Onlyfitgirls #toplondonphoto

Допис, поширений Anna Ryzhykova (Yaroshchuk) (@anna_ryzhykova)

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика Марина Бех-Романчук
Джерело: 24 канал
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