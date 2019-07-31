Українські легкоатлетки-красуні показали яскраві фото з Лондона, де вибороли перемоги

Українські легкоатлетки Анна Рижикова та Марина Бех-Романчук опублікували на своїй сторінках в Instagram фото з Лондона, куди вони їздили на змагання Діамантової ліги.

Українська стрибунка в довжину Бех-Романчук до останньої спроби утримувала другий результат, але у підсумку посіла третє місце.

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Анна Рижикова, яка спеціалізується на бігу з бар'єрами, показала свій кращий результат в сезоні та посіла 4 місце.

На фото дівчата позують на фоні Тауерського моста.

Місто, яке чітко дотримується правил і поважає традиції, місто в якому дуже багато емігрантів, місто з мінливою погодою, де з групою дітей в шортах і майках iде жінка з величезним шарфом в куртці і угах! Місто, повне дивовижних будівель і пам'ятників архітектури, де навіть паб - це затишне місце з квітами над входом і своєю історією! Місто, в якому люди поважають один одного, уряд i королівську родину – це все Лондон!

– підписала фото Рижикова.

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