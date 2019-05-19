Українські легкоатлетки-красуні знімають спільні тренування: потішні відео
Українські легкоатлетки зі стрибків у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко знімають спільні тренування та публікують короткі відео на своїх сторінках в Інстаграм.
Спортсменки мотивують своїх фанів, показуючи, що спільні тренування можуть бути веселішими.
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"Double trouble", – іронічно підписує відео на своїй сторніці Юлія Левченко. Double trouble з англійської перекладається як "подвійна проблема".
Ти маєш починати та закінчувати свій день правильно,
– надихає своїх підписників легкоатлетка Ірина Геращенко.
Ірина Геращенко – українська легкоатлетка, змагається зі стрибків у висоту. На сторінці у дівчини можна побачити, що вона товаришує не тільки з Юлією Левченко, а й з багатьма іншими українськими легкоатлетками, – наприклад, з стрибункою у довжину Мариною Бех-Романчук.