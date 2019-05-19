Українські легкоатлетки-красуні знімають спільні тренування: потішні відео

1385 Читать новость на русском
Іра Геращенко та Юля Левченко
Іра Геращенко та Юля Левченко / instagram.com/gerashchenkoi

Українські легкоатлетки зі стрибків у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко знімають спільні тренування та публікують короткі відео на своїх сторінках в Інстаграм.

Спортсменки мотивують своїх фанів, показуючи, що спільні тренування можуть бути веселішими.

Читайте також: Українська легкоатлетка Левченко показала звабливу фігуру в купальнику

"Double trouble", – іронічно підписує відео на своїй сторніці Юлія Левченко. Double trouble з англійської перекладається як "подвійна проблема".

Ти маєш починати та закінчувати свій день правильно,
– надихає своїх підписників легкоатлетка Ірина Геращенко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Double Trouble ️ #exercise #friends @gerashchenkoi . @arianagrande - 7rings

Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#warmup #nikeathlete #sun . panem.the land-feel it still

Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Double work . . #sport #sportgirl #trackandfield #training #highjump #friends

Допис, поширений Iryna Gerashchenko (@gerashchenkoi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ни минуты отдыха ? . . @levchenkou . . #sport #trackandfield #nikewomen #dayoff #funnytime

Допис, поширений Iryna Gerashchenko (@gerashchenkoi)

Ірина Геращенко – українська легкоатлетка, змагається зі стрибків у висоту. На сторінці у дівчини можна побачити, що вона товаришує не тільки з Юлією Левченко, а й з багатьма іншими українськими легкоатлетками, – наприклад, з стрибункою у довжину Мариною Бех-Романчук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это чудесно . . #highjump #trackandfield #UKRAINE #

Допис, поширений Iryna Gerashchenko (@gerashchenkoi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?

Допис, поширений Iryna Gerashchenko (@gerashchenkoi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fabulous

Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Iryna Gerashchenko (@gerashchenkoi)

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Нова аварія трапилася із російським літаком Sukhoi Superjet 100
сьогодні
2080
Теги: Спорт Новини Спорту Юлія Левченко Мотивація
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гравці "Баварії" прийняли пивний душ під час святкування 29-го чемпіонства: фото, відео
сьогодні 14:00 Гравці "Баварії" прийняли пивний душ під час святкування 29-го чемпіонства: фото, відео
216
Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
16 травня 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
Станіслав Безушко 130
Збірна Швеції з хокею драматично вирвала перемогу у швейцарців, словаки розбили Британію: відео
сьогодні 12:35 Збірна Швеції з хокею драматично вирвала перемогу у швейцарців, словаки розбили Британію: відео
290
Львівські "Карпати" перед матчем вшанували пам'ять 8-літнього фаната, який загинув в ДТП: фото
18 травня 21:05 Львівські "Карпати" перед матчем вшанували пам'ять 8-літнього фаната, який загинув в ДТП: фото
798
Перший гол нападника за 29 матчів допоміг "Ворсклі" перемогти "Арсенал": відео
18 травня 16:12 Перший гол нападника за 29 матчів допоміг "Ворсклі" перемогти "Арсенал": відео
499
Новини
Більше новин
Залиште відгук