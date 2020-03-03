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Українські паралімпійці – перші на чемпіонаті світу з легкої атлетики

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Паралімпійці / brovary-rada.gov.ua

Завершився турнір серед спортсменів з порушенням фізичного та розумового розвитку, який відбувався у польському місті Торун. Українська збірна завоювала 16 нагород та стала лідером серед усіх країн.

Українські спортсмени здобули 10 нагород найвищого ґатунку, 5 срібних та 1 бронзову медалі. Серед спортсменів є п'ять мультимедалістів.

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Наталія Єзловецька

Найбільше медалей зібрала Людмила Даниліна з Броварів, в її доробку чотири золотих нагороди та 1 срібна. Трішки відстала від напарниці по команді ще одна представниця Броварів – Наталія Єзловецька, яка виграла 2 золоті та 1 срібну нагороди. 


Рейтинг збірних

Цікаві факти про Людмилу Даниліну та Наталію Єзловецьку

Людмила Даниліна 

  • Майстер спорту України міжнародного класу.
  • Бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор 2016 року на дистанції 1500 м (жінки, Т20). 
  • Займається легкою атлетикою у Київському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".
  • ​Дворазова чемпіонка та срібна призерка Глобальних ігор 2015 року. Бронзова призерка чемпіонату світу 2015 року.

Наталія Єзловецька

  • Заслужений майстер спорту України.
  • Срібна призерка Літніх Паралімпійських ігор 2016 року на дистанції 400 м (жінки, Т20). 

  • Займається легкою атлетикою у Київському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

  • Дворазова чемпіонка, срібна та бронзова призерка чемпіонату світу 2013 року. Триразова чемпіонка Європи 2013 року. Чемпіонка Глобальних ігор 2015 року. Срібна призерка чемпіонату світу 2015 року.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Паралімпійський спорт Легка атлетика
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