Українські паралімпійці – перші на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Завершився турнір серед спортсменів з порушенням фізичного та розумового розвитку, який відбувався у польському місті Торун. Українська збірна завоювала 16 нагород та стала лідером серед усіх країн.
Українські спортсмени здобули 10 нагород найвищого ґатунку, 5 срібних та 1 бронзову медалі. Серед спортсменів є п'ять мультимедалістів.
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Наталія Єзловецька
Найбільше медалей зібрала Людмила Даниліна з Броварів, в її доробку чотири золотих нагороди та 1 срібна. Трішки відстала від напарниці по команді ще одна представниця Броварів – Наталія Єзловецька, яка виграла 2 золоті та 1 срібну нагороди.
Рейтинг збірних
Цікаві факти про Людмилу Даниліну та Наталію Єзловецьку
Людмила Даниліна
- Майстер спорту України міжнародного класу.
- Бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор 2016 року на дистанції 1500 м (жінки, Т20).
- Займається легкою атлетикою у Київському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".
- Дворазова чемпіонка та срібна призерка Глобальних ігор 2015 року. Бронзова призерка чемпіонату світу 2015 року.
Наталія Єзловецька
- Заслужений майстер спорту України.
- Срібна призерка Літніх Паралімпійських ігор 2016 року на дистанції 400 м (жінки, Т20).
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Займається легкою атлетикою у Київському регіональному центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".
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Дворазова чемпіонка, срібна та бронзова призерка чемпіонату світу 2013 року. Триразова чемпіонка Європи 2013 року. Чемпіонка Глобальних ігор 2015 року. Срібна призерка чемпіонату світу 2015 року.