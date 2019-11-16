Українські паралімпійці встановили 6 світових рекордів на Чемпіонаті світу з легкої атлетики

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Національна паралімпійська збірна України з легкої атлетики потужно виступила на Чемпіонаті світу 2019. Загалом команда виборола 27 високих нагород, з яких 11 золотих, 8 срібних, 8 бронзових. У загальнокомандному заліку Україна посіла 5 місце серед 117 країн світу.

26 спортсменів національної збірної команди України з 37 учасників чемпіонату світу вибороли високі нагороди. Мультимедалістами чемпіонату світу визначено 6 українських спортсменів:

Аджаметову Лейлю, яка має 3 нагороди, з яких 2 золоті та 1 бронзова;
Москаленко Анастасію, яка має 2 нагороди, з яких 1 золота, 1 бронзова;
Цвєтова Ігоря, який має 2 золоті нагороди;
Овсій Зою, яка має 2 нагороди, з яких 1 золота, 1 бронзова;
Дорошенка Олександра  – в його здобутку 2 срібні нагороди;
Ботурчук Оксану, яка виборола 2 нагороди, з яких 1 срібна та 1 бронзова.

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Українські атлети встановили 24 рекорди, з яких – 6 рекордів світу, 11 рекордів Європи та 7 рекордів зазначених змагань, а саме:

Цвєтов Ігор встановив 6 рекордів, з яких: 2 рекорди світу, 2 рекорди Європи та рекорди чемпіонату у бігу на 200 м і 100 м;
Дорошенко Олександр встановив 2 рекорди Європи у штовханні ядра та метанні спису;
Данилюк Роман встановив 3 рекорди, з яких: 1 рекорд світу, 1 рекорд Європи та 1 рекорд чемпіонату у штовханні ядра;
Коваль Максим встановив 1 рекорд Європи у штовханні ядра;
Овсій Зоя встановила 6 рекордів, з яких: 2 рекорди світу, 2 рекорди Європи та рекорди чемпіонату у метанні булави та диску;
Лебєдєва Яна встановила 4 рекорди, з яких: 1 рекорд світу, 1 рекорд Європи та 1 рекорд чемпіонату у метанні диску та 1 рекорд Європи з метання спису;
Москаленко Анастасія встановила 2 рекорди, з яких 1 рекорд Європи та 1 рекорд чемпіонату.

Водночас 5 спортсменів посіли 4 місце і тим самим принесли національній збірній команді 5 ліцензій для участі у Паралімпійських іграх в Токіо. У цілому українські атлети здобули 25 ліцензій для участі у Паралімпійських іграх в Токіо.

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Теги: Футбол Спорт Паралімпійський спорт Новини Спорту
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