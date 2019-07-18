Українські плавчині вибороли четверту медаль на чемпіонаті світу

Медальна скарбничка збірної України на чемпіонаті світу з плавання у Кванджу (Південна Корея) поповнилася четвертою медаллю. Українки вибороли бронзову нагороду.

Український дует у складі Марти Федіної та Анастасії Савчук здобув бронзу у довільній програмі. Українки набрали 94,1000 бали.

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Перше місце посіла збірна Росії з результатом 95,5000. Друге місце в китаянок – 95,7667.

Медаль українок стала третьою бронзою і загалом четвертою нагородою наших представниць в артистичному плаванні на світовому форумі.

15-го липня українські синхроністки здобули золото. Українки перемогли в дебютному для чемпіонатів світу виді програми – хайлайті. Це золото стало для збірної України із синхронного плавання першим на чемпіонатах світу із водних видів спорту.

На цей момент у медальному заліку Україна на четвертому місці. Випереджає Україну Німеччина, яка здобула два золота й дві бронзи. На другому місці Росія – 9 медалей (6 золотих, 3 срібні). Лідирує Китай, який виборов 15 нагород (10 золотих, 4 срібні, 1 бронзову).

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.