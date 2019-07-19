Українські "русалоньки" вибороли п'яту медаль чемпіонату світу з водних видів спорту
Українські синхроністки завоювали п'яту медаль чемпіонату світу з водних видів спорту, який проходить в Кванджу, Південна Корея.
Українська команда стала третьою в довільній групі, набравши 94.3667 бали. Першими стали росіянки (98.0000), другими – китаянки (96.0333).
Попередня медаль: Українські плавчині вибороли четверту медаль на чемпіонаті світу
Склад української збірної: Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Марина і Влада Алексєєві, Яна Наріжна, Аліна Шинкаренко, Катерина Рєзнік і Марта Федина.
На чемпіонаті світу в синхронному плаванні залишилося розіграти два комплекти медалей: в довільної програми в міксті (Україна не представлена), в довільній програмі в комбінації (Україна вийшла у фінал з третього місця).
Варто зазначити, що це вже п'ята медаль для України на цих змаганнях. Цікаво, що всі ці нагороди принесли саме синхроністки. В їхньому активі одне золото та цілих чотири бронзи.