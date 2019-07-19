Українські "русалоньки" вибороли п'яту медаль чемпіонату світу з водних видів спорту

Українські синхроністки завоювали п'яту медаль чемпіонату світу з водних видів спорту, який проходить в Кванджу, Південна Корея.

Українська команда стала третьою в довільній групі, набравши 94.3667 бали. Першими стали росіянки (98.0000), другими – китаянки (96.0333).

Попередня медаль: Українські плавчині вибороли четверту медаль на чемпіонаті світу

Proof that lightning can strike twice in the same place. A repeat of the podium in Budapest was the outcome in the Team Free competition. Congratulations to Russia, China and Ukraine . #FINAGwangju2019 #ArtisticSwimming pic.twitter.com/xitNPDYQK5 — FINA (@fina1908) 19 июля 2019 г.

Склад української збірної: Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Марина і Влада Алексєєві, Яна Наріжна, Аліна Шинкаренко, Катерина Рєзнік і Марта Федина.

П'ята медаль у Кванджу!!!



?‍♀️Наші представниці в артистичному плаванні здобувають бронзу чемпіонату світу у довільній групі.



Вітаємо дівчат і увесь тренерський штаб на чолі з Світланої Саідовою! @fina1908 pic.twitter.com/1c2UZVUgt8 — НОК України (@OlympicUA) 19 июля 2019 г.

На чемпіонаті світу в синхронному плаванні залишилося розіграти два комплекти медалей: в довільної програми в міксті (Україна не представлена), в довільній програмі в комбінації (Україна вийшла у фінал з третього місця).

Варто зазначити, що це вже п'ята медаль для України на цих змаганнях. Цікаво, що всі ці нагороди принесли саме синхроністки. В їхньому активі одне золото та цілих чотири бронзи.