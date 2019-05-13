Українські шаблістки вибороли срібло на етапі Кубка світу у Тунісі

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Українські шаблістки вибороли срібло на етапі Кубка світу у Тунісі

Українські шаблістки зупинилися за крок до найвищої нагороди на етапі Кубка світу. У Тунісі українки вибороли срібні нагороди

У вирішальному поєдинку Юлія Бакастова, Олена Вороніна, Ольга Харлан і Аліна Комащук все ж поступилися команді Італії (42:45).

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Це перша нагорода українських шпажисток на етапах Кубка світу за останні два з половиною роки. І якраз вчасно, адже це був перший турнір у командному відборі на Токіо-2020.

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Теги: Спорт Новини Спорту Фехтування
Джерело: 24 канал
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