Українські силачі перетягнули три трамваї та встановили рекорд: вражаюче відео

У Львові силачі встановили рекорд України: руками протягнули три трамваї. Вагон, який важить 92 тонни, стронгмени змогли пересунути на понад 19 метрів.

Львів'янин Володимир Рекша і киянин Сергій Конюшок – володарі титулів найсильніших людей планети.

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Разом вони вирішили перетягнути руками два трамваї.

Arm over arm – це вправа, коли за канат в упорі сидячи перетягується якийсь вантаж. Найчастіше це вантажівки, та сьогодні це – трамвай "Електрон",

– пояснив Конюшок.

Спершу була тренувальна спроба. Стронгмени зрушили з місця один трамвай. За словами Сергія, у перші секунди здавалося, що вперся у п'ятиповерхівку.Після кількох секунд богатирський тандем врешті зрушує транспорт з місця. Силачі працювали злагоджено.



Чоловіки встановили рекорд України

Досі таким способом трамваї ще не перетягували. Та дебют вдався блискуче, рекорд таки встановили. Вони протягнули вагони вагою 65,2 тонни на 15,7 метра за 1,1425 секунди.

Та цього стронгменам виявилось замало. Вони вирішили почепити ще один вагон й збільшили тягар до 92 тонн.



Володимир Рекша та Сергій Конюшок під час встановлення рекорду

Чоловікам знадобилася 1 хвилина та 45 секунд, щоб транспорт таки рушив з місця. Українським силачам вдалося зрушити трамваї на 19,49 метра.

Так українці побили власний рекорд. Та, за їх словами, дався він нелегко. "Настільки забились кисті та руки, що я боявся: ще декілька секунд, і впаде мікрофон з рук,

– зазначив Володимир Рекша.

Успіх надихнув силачів спробувати свої сили знову. У майбутньому вони мають намір зазіхнути на схожий світовий рекорд.