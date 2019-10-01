Українські спортсмени отримали ордена та медалі від президента України

Українські спортсмени, які вдало виступили на XXX Всесвітній літній Універсіаді в італійському Неаполі, отримали ордени та медалі від президента України Володимира Зеленського. Нагороди та звання отримали і їх тренери.

Орден "За заслуги" III ступеня отримав срібний призер Сергій Регеда. Орден княгині Ольги III ступеня отримали Ірина Геращенко, Анастасія Голєнєва, Ірина Климець, Катерина Климюк, Марія Миколенко, Валентина Мирончук, Олена Собчук, Марія Філюк, Юлія Чумаченко, які стали призерами Універсіади з легкої атлетики. Призери з художньої гімнастики Олена Д'яченко, Єва Мелещук, Дар'я Мурай, Вікторія Фотієва, Валерія Ханіна та Юлія Чумаченко теж отримали Орден княгині Ольги III ступеня. Такий же орден отримала і Марина Кардаш, яка є тренеркою-викладачкою триразових срібних призерок у групових вправах з художньої гімнастики. Натомість Євгенію Хомон, яка є тренеркою триразових срібних призерок у групових вправах з художньої гімнастики, нагородили орденом княгині Ольги II ступеня.

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Нагородили медаллю "За працю і звитягу" Ганну Антикало, Дениса Вороновського, Артема Овчиннікова, Поліну Родіонову, Ірину Ромолданову та Ірину Хочину. Їх тренери також отримали такі медалі.

Також Зеленський присвоїв почесні звання "Заслуженого працівника фізичної культури та спорту" України тренерам збірних та спортсменів, які виступали на Універсіаді. Звання "Заслужений лікар України" отримала тренерка-лікарка збірної команди з легкої атлетики Наталія Боярська.

На XXX Універсіаді в Неаполі наші спортсмени в цілому завоювали 20 нагород – 6 золотих, 7 срібних та 7 бронзових медалей. У загальному заліку українці посіли 11-е місце.