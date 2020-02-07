Українські спортсмени повинні виступати на території країни-агресора Росії, – Бородянський
Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський переконаний, що українські спортсмени повинні їздити до Росії на міжнародні змагання.
За його словами, це потрібно для того, щоб ефективно боротися за медалі в світі та підвищувати власний рейтинг. Таку думку Бородянський висловив на прес-конференції у п'ятницю, 7 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".
У них є вибір, отримувати очки або не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично позбавляється балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі,
– переконаний Бородянський.
При цьому міністр, в чиєму підпорядкувані перебуває не лише спорт, але й культура, заявив, що це не стосується українських артистів, які їдуть на гастролі до Росії.
"Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, в тому числі і Російської Федерації, і виступи артистів", – заявив міністр.
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Саму ж ситуацію, коли спортсмени виступають на території країни-агресора, Бородянський вважає не лише питанням між Украною та Росією. За його словами, цей кейс стосується міжнародної спільноти, адже є чимало аналогічних випадків конфліктів між державами.
Варто нагадати, що перед тим міністерство не забороняло поїздки українських спортсменів на змагання в Росію, але відмовлялося їх фінансувати. Та вже у 2020 році збірна України з художньої гімнастики відправилася до Росії на гран-прі Москви, яке триватиме з 7 по 9 лютого.
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