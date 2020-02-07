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Українські спортсмени повинні виступати на території країни-агресора Росії, – Бородянський

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Володимир Бородянський / SLM

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський переконаний, що українські спортсмени повинні їздити до Росії на міжнародні змагання.

За його словами, це потрібно для того, щоб ефективно боротися за медалі в світі та підвищувати власний рейтинг. Таку думку Бородянський висловив на прес-конференції у п'ятницю, 7 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".

У них є вибір, отримувати очки або не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично позбавляється балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі, 
– переконаний Бородянський.

При цьому міністр, в чиєму підпорядкувані перебуває не лише спорт, але й культура, заявив, що це не стосується українських артистів, які їдуть на гастролі до Росії.

"Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, в тому числі і Російської Федерації, і виступи артистів", – заявив міністр.

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Саму ж ситуацію, коли спортсмени виступають на території країни-агресора, Бородянський вважає не лише питанням між Украною та Росією. За його словами, цей кейс стосується міжнародної спільноти, адже є чимало аналогічних випадків конфліктів між державами.

Варто нагадати, що перед тим міністерство не забороняло поїздки українських спортсменів на змагання в Росію, але відмовлялося їх фінансувати. Та вже у 2020 році збірна України з художньої гімнастики відправилася до Росії на гран-прі Москви, яке триватиме з 7 по 9 лютого.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Україна – Росія Спорт Новини Спорту Володимир Бородянський
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