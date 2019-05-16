Українські спортсмени вибороли золоту та бронзову нагороду на змаганнях з шахів
Українські шахісти вибороли дві нагороди на Всесвітніх інтелектуальних іграх (IMSA World Masters 2019), що відбуваються зараз у китайському Хеншуї.
Український гросмейстер Антон Коробов у блискучому стилі виграв рапід-турнір.
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Харків'янин набрав 8,5 очка з 11-ти й став переможцем турніру ще за тур до фінішу.
У жіночому рапід-турнірі відзначилася Марія Музичук. Львів'янка набрала 6,5 очка з 11-ти й поділила 3-4 місця і стала бронзовим призером завдяки кращому додатковому коефіцієнту.
У змаганнях також взяли участь киянин Руслан Пономарьов – 5 очок і 8-ме місце та харків'янка Анна Ушеніна – 5 очок і 12-те місце.
У чоловічому і жіночому турнірах виступали по 16 учасників. 17-18 травня на Всесвітніх інтелектуальних іграх відбудуться змагання з бліцу.