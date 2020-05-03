Українські спортсмени, які застрягли в Португалії через коронавірус, повернулися додому

Українські легкоатлети повернулися з Португалії в Україну. Спортсмени перебували в Португалії на зборах та не могли повернутися в Україну через пандемію коронавірусу.

Федерація легкої атлетики України повідомляє, що група українських спортсменів повернулася з Португалії 2 травня.

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Також частина українських легкоатлетів перебуває в Киргизстані. Вони повинні повернутися у понеділок.

Зазначимо, що в Кенії перебуває ще одна українська спортсменка – Ольга Ляхова.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх показала, як самоізолювався після повернення в Україну з Португалії.

В інстаграмі спортсменка опублікувала відео, де вона лягає спати в наметі, який розташовується посеред кімнати.



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За інформацією президента ФЛАУ Ігоря Гоцула, в Португалії перебувало 23 представників України, в Киргизстані – 18.

Він також повідомив, що українські спортсмени проходили збори в рамках підготовки до Олімпіади-2020. Проте Ігри були перенесено на 2021 рік, тому команди вирішили повернутися.

Евакуація українців з-за кордону

Україна в березні закрила кордони для іноземців та припинила авіасполучення на час карантину.

Водночас наша держава продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети. Консульства ще працюють і планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги.

Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону, повинні побути два тижні у режимі самоізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські.

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